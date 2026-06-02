تمامی اشخاصی که دارای سند عادی هستند، موظفند حداکثر ظرف مدت ۲ سال، نسبت به ثبت ادعای مالکیت خود در سامانه جامع «کاتب» اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک همدان گفت: متقاضیان باید با در دست داشتن نقشه ثبتی مطابق با استاندارد‌های سازمان ثبت، ادعای خود را در سامانه ثبت کرده و ظرف ۲ سال پس از آن، وضعیت ملک را تعیین تکلیف نهایی کنند.

سید مهدی موسوی افزود: طبق قانون، پس از انقضای این مهلت، اگر نسبت به ملکی ادعایی ثبت نشده باشد و شخص دیگری آن را به ثبت برساند، هیچ‌گونه ادعای بعدی قابل پیگیری نخواهد بود.

او تاکید کرد: تاکنون ۱۱۰ هزار سند سبز رنگ صادر شده که رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ طبق قانون حدنگار، به اسناد دفترچه‌ای قدیمی هیچ‌گونه خدماتی ارائه نمی‌شود و مالکان مکلفند هرچه سریع‌تر آنها را به «سند تک‌برگ» تبدیل کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک همدان تصریح کرد: بر اساس قانون جدید، مشاوران املاک به هیچ عنوان حق ثبت «سند رسمی» یا «سند سبز» را ندارند و وظیفه آنها تنها تسهیل مقدمات معامله است؛ ثبت نهایی صرفاً در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.

موسوی گفت: قانونگذار برای جلوگیری از طرح دعاوی واهی، پیش‌بینی کرده است که اگر فردی ادعای مالکیتی را ثبت کند و در نهایت ثابت شود که حقی بر آن ملک نداشته، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش قانونی ملک خواهد بود.

او با تاکید بر خودداری مردم از انجام «معاملات عادی» و قولنامه‌ای، هشدار داد که این‌گونه معاملات منشأ اصلی پرونده‌های قضایی و سرگردانی شهروندان است، توصیه اکید می‌شود شهروندان برای حفظ امنیت سرمایه خود، از معامله املاکی که فاقد سند رسمی حدنگار هستند، خودداری کنند.

همکاری رسانه‌ها، مردم، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه اجرای موفق این قانون را فراهم کند و امنیت حقوقی معاملات و مالکیت‌ها را در کشور به شکل چشمگیری افزایش دهد.