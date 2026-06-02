‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، طی امروز با توجه به افزایش گرادیان فشاری در منطقه شاهد تداوم وزش باد نسبتا شدید در سطح استان خواهیم بود.

با فعالیت امواج تراز میانی جو از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده و در برخی نقاط شمالی و تا حدودی مرکزی استان شرایط جوی برای رگبار‌های متناوب باران همراه با رعدوبرق (در نقاط مستعد بارش تگرگ) و وزش باد شدید موقت در این مناطق فراهم خواهد شد.

بنا به هشدار سطح زرد صادر شده و به سبب ماهیت رگباری بارش ها، طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در مناطق مذکور دور از انتظار نخواهد بود.

از نظر دمایی تا پایان هفته تغییرات محسوسی در استان روی نخواهد داد.