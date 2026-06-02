معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: ادعای رئیسجمهور آمریکا درباره منصرفکردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت، موید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: تحولات فعلی لبنان، سوریه و قدس اشغالی، یک واقعیت را آشکارتر کرده است: بحران منطقه حاصل «تنشهای پراکنده» نیست؛ محصول جنایات و مصونیت رژیم صهیونیستی است که حاکمیت دولتها را نقض میکند، آتشبس را بیمعنا میسازد و به مقدسات فلسطینیها تعرض میکند.
شورای امنیت باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوتهای کلی عبور کند و تصمیمات تنبیهی و الزامآور علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نماید. حقوق بینالملل با محکومیتهای کمهزینه و بیاثر، پاسداری نمیشود.
در این راستا، ادعای رئیسجمهور آمریکا درباره منصرفکردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت، بیش از آنکه نشانه صلحطلبی واشنگتن باشد، موید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی است.
اگر تصمیم حمله به پایتخت یک دولت مستقل با یک تماس تغییر میکند، پرسش اصلی این است که چرا ماهها نقض آتشبس، تجاوز به لبنان، آوارگی مردم و تهدید حاکمیت این کشور با حمایت سیاسی و نظامی غرب ادامه یافت!