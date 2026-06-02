به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت‌جام گفت: کلزا یکی از محصولات استراتژیک در بخش کشاورزی محسوب می‌شود که نقش مهمی در تأمین روغن خوراکی کشور، کاهش وابستگی به واردات و تحقق امنیت غذایی دارد.

وی با اشاره به اهمیت این محصول افزود: توسعه کشت کلزا علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب و بهبود حاصلخیزی خاک، در تناوب زراعی مزارع نیز تأثیر بسزایی داشته و از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان و افزایش تولید محصولات راهبردی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب تولید و مدیریت مزارع، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۹۰۰ تن محصول کلزا از این سطح زیر کشت برداشت و به مراکز خرید تحویل شود.