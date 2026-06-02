رییس پلیس فتا استان اردبیل از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای رسیدساز جعلی که اقدام به ۲ میلیارد ریال کلاهبرداری در اردبیل کرده بود، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سرهنگ محمود احدی روز سه‌شنبه اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی کلاهبرداری با رسید جعلی بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا اردبیل قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس فتا، این کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی و طی عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضایی شد.

رییس پلیس فتا استان اردبیل در تشریح جزییات این پرونده بیان کرد: متهم در سطح شهر اردبیل اقدام به خرید کالا از فروشندگان کرده و سپس برای پرداخت هزینه، با استفاده از برنامه رسیدساز موبایلی یک رسید جعلی مبنی بر واریز موفقیت‌آمیز وجه به فروشنده ایجاد کرده و آن را به فرد فروشنده کالا ارسال می‌کرد.

سرهنگ احدی اضافه کرد: فروشنده نیز با اعتماد به تصویر رسید، کالا را از طریق اسنپ ارسال و به کلاهبردار تحویل می‌داد، اما پس از بررسی حساب بانکی متوجه شده که هیچ وجهی واریز نشده است.

وی در توصیه‌های پیشگیرانه به فروشندگان ادامه داد: فعال بودن سرویس پیامک واریز و برداشت بانکی، توجه به سرشماره پیامک و خودداری از تحویل کالا قبل از اطمینان قطعی از واریز وجه توصیه می‌شود.

رییس پلیس فتا استان اردبیل به شهروندان توصیه کرد: هرگز تنها به رویت و دیدن یک رسید پرداخت، چه کاغذی و چه تصویری اکتفا نکرده و حتماً موجودی حساب خود را با دستگاه کارتخوان یا موبایل بانک یا اینترنت بانک بررسی کنند تا از واریز وجه مطمئن شوند.

سرهنگ احدی گفت: شهروندان در معاملات کلان با درخواست تصویر کارت ملی و ثبت اطلاعات، طرف مقابل را احراز هویت و شناسایی کنند، خرید و فروش خود را از طریق پلتفرم‌های رسمی و دارای تضمین امنیتی انجام دهند و در صورت مواجهه با هرگونه اقدام مشکوک بلافاصله موضوع را به پلیس گزارش دهند.

وی با تاکید بر اینکه اولویت پلیس فتا پیشگیری از وقوع جرم است، افزود: با اینکه با اطلاع رسانی‌های صورت گرفته متناسب با روش‌های نوین کلاهبرداری و جرایم سایبری و با آموزش‌های همگانی در راستای افزایش سطح آگاهی شهروندان و پیشگیری از وقوع جرایم گام‌های خوبی برداشته شده، اما باز شاهد وقوع کلاهبرداری در فضای مجاز هستیم.

رییس پلیس فتا استان با بیان اینکه مردم هشدار‌های پلیس فتا را جدی بگیرند، اظهار کرد: هموطنان در صورت مشاهده و مواجه شدن با جرایم اینترنتی، موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir و یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اطلاع دهند.