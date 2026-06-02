تداوم برنامه‌های ترویجی از جمله طرح «سفیر کتاب»، «آب‌کتاب» و برگزاری اردو‌های کتاب‌خوانی تا دسترسی به منابع علمی و ادبی برای کودکان و نوجوانان عشایر تسهیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس، در دیدار با عبدالحمید کریمی، مدیرکل امور عشایر استان، با اشاره به پیشینه موفق طرح‌های فرهنگی در مناطق عشایری گفت: در سال‌های اخیر چندین برنامه موثر در حوزه ترویج کتاب‌خوانی اجرا شده که از جمله آنها «اردوی کتاب‌خوانی» است، رویدادی که با استقبال گسترده مردم مناطق عشایری، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی روبه‌رو شد.

محمدحسین فیروزی با تبیین جزئیات طرح‌های اجرایی افزود: طرح «آب‌کتاب» با هدف انتقال کتاب و نشریات به دل چادر‌های عشایری اجرا شد.

او ادامه داد: همچنین در قالب طرح «سفیر کتاب» و با بهره‌گیری از ظرفیت راهبران آموزشی، برای حدود ۵۰۰ مدرسه چرخه منظمی ایجاد شد تا کتاب‌ها به‌صورت ماهانه در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

اجرای عمیق‌ترین طرح فرهنگی برای دانش‌آموزان عشایر

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس، طرح «سفیر کتاب» را عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین برنامه این حوزه دانست و بیان کرد: جشنواره کتاب‌خوانی به همراه «پیک هدهد سفید» برای حدود ۲ هزار دانش‌آموز برنامه‌ریزی و اجرا شده است که اختتامیه این رویداد بزرگ به‌زودی در شیراز برگزار خواهد شد.

فیروزی با پیشنهاد تشکیل مجدد ستاد استانی برای هماهنگی بین‌دستگاهی، بیان کرد: تعیین مکان‌های مناسب برای اجرای برنامه‌ها اولویت اصلی ما است و امیدواریم با همکاری اداره‌کل امور عشایر، روند ترویج کتاب‌خوانی در این جامعه پویا متوقف نشود.

استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های عشایری برای تبادل کتاب

مدیرکل امور عشایر استان فارس نیز در این نشست با قدردانی از اقدامات صورت گرفته، گفت: هدف مشترک ما از این همکاری‌ها، ایجاد نشاط و ارتقای دانش در میان کودکان و نوجوانان عشایر است.

عبدالحمید کریمی بیان کرد: کتاب‌خوانی افق‌های تازه‌ای را پیش روی نسل جوان باز می‌کند و شادی ناشی از این آگاهی در چشمان کودکان عشایر ملموس است.

کریمی با اعلام آمادگی کامل برای عملیاتی شدن طرح‌های جدید، افزود: علاوه بر آموزش‌وپرورش و سپاه عشایر، اتحادیه تعاون‌های عشایری و شبکه فروشگاه‌های عشایری نیز ظرفیت بسیار مناسبی برای تبادل کتاب و فعالیت‌های فرهنگی هستند.

در این نشست مقرر شد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، مکان‌سنجی دقیق برای اردو‌های کتاب‌خوانی سال جاری انجام و تقسیم‌کار مشخصی برای ارتقای شاخص‌های مطالعه در مناطق عشایری صورت گیرد.