به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره لبنان، جنایات و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان محکوم و بر ضرورت خروج فوری نظامیان صهیونیست از خاک لبنان تاکید شد.

معاون دبیرکل سازمان ملل نیز تاکید کرد: با توجه به هشدار‌های جدی تهران درباره ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، شورای امنیت باید فوری برای توقف جنایت‌های این رژیم در لبنان اقدام جدی کند.