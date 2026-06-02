به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی در نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با وزیر آموزش‌وپرورش و اعضای شورای معاونان، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش، بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی معلمان و حمایت از برنامه‌های تحولی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

توجه به معیشت فرهنگیان و تقویت انگیزه نیروی انسانی

وی با اشاره به نقش کلیدی معلمان در پیشبرد اهداف آموزشی کشور، گفت: ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان و ایجاد انگیزه پایدار در نیروی انسانی از مهم‌ترین الزامات بهبود کیفیت آموزش است.

وی در ادامه بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای کاهش فاصله‌های پرداختی و حمایت از معلمان در چارچوب ظرفیت‌های قانونی کشور تأکید کرد.

بررسی راهکار‌های ارتقای کیفیت آموزش در شرایط خاص کشور

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط ویژه آموزشی در سال جاری، استفاده از ظرفیت‌های موجود از جمله برنامه‌های فوق‌برنامه و فعالیت‌های آموزشی در دوره‌های زمانی مختلف را در راستای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی مفید ارزیابی کرد.

وی افزود: در این راستا باید با بهره‌گیری بهینه از ظرفیت تابستان و ادامه فعالیت‌های آموزشی با هدف حفظ کیفیت یادگیری دانش‌آموزان توجه کرد.

تأکید بر بازنگری و بهینه‌سازی فرآیند‌های ارزشیابی

وی افزود: موضوع بازنگری در شیوه‌های ارزشیابی و طراحی آزمون‌های نهایی با توجه به شرایط فعلی باید مورد توجه باشد تا از فشار آموزشی بر دانش‌آموزان کاسته و عدالت آموزشی ارتقا یابد.

تقویت رویکرد مدرسه‌محوری و اجرای سند تحول بنیادین

حاجی‌بابایی با اشاره به اهمیت اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بر تقویت نقش مدرسه به‌عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت در سطح محلات تأکید کرد.

وی توسعه الگوی مدرسه‌محور و ارتقای نقش خانواده‌ها، معتمدین و نهاد‌های محلی را در بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مؤثر دانست.

تبیین نقش مدارس هیئت‌امنایی در چارچوب فرهنگی و تربیتی

وی تصریح کرد: مدارس هیئت‌امنایی باید در راستای تقویت مشارکت‌های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی مورد توجه قرار گیرند و این ساختار به‌عنوان بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌های محلی در ارتقای کیفیت آموزش ایفای نقش کند.

وی در پایان این جلسه، بر ادامه تعامل سازنده میان دولت، مجلس و مجموعه آموزش‌وپرورش تأکید کرد و مقرر شد موضوعات مرتبط با ارتقای کیفیت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان و توسعه برنامه‌های مدرسه‌محور در چارچوب همکاری‌های مشترک پیگیری شود.