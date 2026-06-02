جمعی از مسئولان از روند اجرای طرح های عمرانی و راهسازی مناطق مختلف روستایی دزفول بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت این طرحها را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این بازدید میدانی با حضور پاپیزاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، خسروی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان، مرداس فرماندار ویژه دزفول و جمعی از مسئولان شهرستان پروژه تعریض و آسفالت جاده روستای گردشگری پامنار، پل ماهوربرنجی، روند تعریض جاده شهر حمزه (ع) و همچنین محورهای ارتباطی شهرهای صفیآباد، شهر امام و میانرود مورد ارزیابی قرار گرفت و مسائل و نیازهای این مسیرها از نزدیک بررسی شد.
مسئولان همچنین از روند احداث کمربندی صفیآباد بازدید کرده و بر تسریع در تکمیل این پروژه تاکید کردند.
در ادامه، عملیات آسفالت ۱۲ هزار متر مربع از معابر شهر صفیآباد نیز مورد بازدید قرار گرفت که در راستای بهبود زیرساختهای شهری و تسهیل تردد شهروندان در حال اجرا است.
دکتر پاپیزاده در حاشیه این بازدیدها با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای حملونقل و شهری اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد با همکاری دستگاههای اجرایی، روند توسعه و تکمیل پروژههای عمرانی شهرستان با شتاب بیشتری ادامه یابد.