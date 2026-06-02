معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان بر حمایت از ورزش بانوان، توسعه زیرساختها و بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی آذربایجان غربی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در نشست مشترک سجاد بیرامی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی و تریفه پیامی، معاون توسعه ورزش بانوان استان، با دکتر فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان بر حمایت از ورزش بانوان، توسعه زیرساختها و بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی استان تأکید شد.
سجاد بیرامی در این نشست که در فتر معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد ضمن قدردانی از حمایتهای مستمر دکتر محمدیان از ورزش کشور، اظهار کرد: حضور میدانی و خدمات ارزشمند معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در حوزههای مختلف از جمله ورزش همگانی، قهرمانی و بانوان، نقش مؤثری در پیشرفت ورزش استانها داشته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر آذربایجانغربی افزود: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و برخورداری از استعدادهای فراوان، توانایی میزبانی اردوهای تیمهای ملی، رقابتهای کشوری و رویدادهای بینالمللی را دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی همچنین با تأکید بر توانمندی بانوان ورزشکار استان گفت: بانوان ورزشکار استان با وجود محدودیتها و کمبود امکانات، موفق شدهاند به سطوح بالای قهرمانی دست یابند و نواب رؤسای هیأتهای ورزشی نیز با تلاش و پیگیری مستمر، نقش مؤثری در رفع مشکلات و اجرای برنامههای توسعهای ورزش بانوان ایفا میکنند.
بیرامی با بیان اینکه حمایت از ورزش بانوان یکی از اولویتهای اصلی ادارهکل ورزش و جوانان استان است، تصریح کرد: تمامی وعدههای حمایتی و کمکهای مالی در حوزه ورزش بانوان محقق خواهد شد و ارتقای جایگاه بانوان ورزشکار را بخشی از هویت و مأموریت خود میدانیم.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و استانداری آذربایجانغربی، امکانات و زیرساختهای بیشتری برای توسعه ورزش بانوان در استان فراهم شود.
در ادامه این نشست، دکتر فریبا محمدیان ضمن تقدیر از عملکرد مجموعه ورزش و جوانان آذربایجانغربی در حمایت از بانوان، قهرمانان و اجرای موفق طرحهای ملی، اظهار داشت: آذربایجانغربی به دلیل همجواری با سه کشور، از ظرفیت بسیار مناسبی برای میزبانی رویدادهای بینالمللی ورزشی برخوردار است و میتواند نقش مهمی در توسعه دیپلماسی ورزشی کشور ایفا کند.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان همچنین بر ضرورت نقشآفرینی مؤثر هیأتهای ورزشی در حمایت از قهرمانان، پیگیری اعزام ورزشکاران و رسیدگی به مسائل آنان تأکید کرد و از تلاشهای جهادی نواب رؤسای هیأتهای ورزشی در شناسایی و پرورش استعدادهای پایه قدردانی نمود.
محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت در مسیر ساخت ایران قوی، تربیت مربیان متخصص، متعهد و آگاه را از مهمترین عوامل موفقیت در پرورش نسل آینده دانست و تأکید کرد: انتخاب مربیان توانمند و دارای سلامت فکری و روانی، زمینهساز تربیت نسلی موفق، مؤمن و کارآمد برای آینده کشور خواهد بود.
در ابتدای این نشست نیز تریفه پیامی، معاون توسعه ورزش بانوان آذربایجانغربی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴، از اجرای هشت طرح ملی در استان خبر داد و با اشاره به قرار گرفتن آذربایجانغربی در جمع ۱۰ استان برتر کشور در المپیاد استعدادهای برتر، آخرین اقدامات انجامشده برای آمادهسازی ورزشکاران استان جهت حضور در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ژاپن را تشریح کرد.