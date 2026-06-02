رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی و رسیدگی فوری به مطالبات فرهنگیان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا منادی؛ رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، صبح امروز، سه شنبه ۱۲ خرداد‌ماه در نشست مشترک با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، نایب‌رئیس مجلس و معاونان وزارتخانه، بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی و رسیدگی فوری به مطالبات فرهنگیان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت آموزش غیرحضوری کشور، گفت: در شرایط فعلی حدود ۱۷ میلیون دانش‌آموز از طریق شبکه‌های آموزشی با چالش‌های جدی زیرساختی در حال آموزش هستند و این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در زیرساخت‌های فناوری آموزشی است.

اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ خرید سرور‌های داخلی به جای تجهیزات خارجی

منادی با انتقاد از خرید برخی تجهیزات خارجی در حوزه فناوری آموزش، اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، هر محصولی که در داخل کشور تولید می‌شود نباید از خارج تهیه شود.

وی افزود: در همین راستا موضوع خرید سرور‌های خارجی (از جمله HP) در جلسات کمیته دانش‌بنیان مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً با توافق دستگاه‌های مرتبط، مقرر شد در مرحله نخست ۱۰۰ سرور داخلی خریداری شود.

رئیس کمیسیون آموزش در ادامه تأکید کرد: این تصمیم با همراهی نمایندگان وزارت ارتباطات، همراه اول، پتروشیمی و سایر دستگاه‌های مرتبط نهایی شده و وزیر ارتباطات نیز آن را تأیید کرده است.

منادی با اشاره به وضعیت آموزش کشور، گفت: در شرایط فعلی نه آموزش حضوری به‌طور کامل امکان‌پذیر است و نه آموزش غیرحضوری بدون مشکل در حال اجراست.

وی افزود: شبکه‌های آموزشی از جمله «شاد» با وجود نقش مهم، همچنان با مشکلات زیرساختی روبه‌رو هستند و نیاز به تقویت فوری دارند.

تأکید بر ساماندهی نیروی انسانی و حل مطالبات معلمان

رئیس کمیسیون آموزش با اشاره به محور‌های اصلی مطالبات فرهنگیان، گفت: ساماندهی نیروی انسانی، تبدیل وضعیت نیروها، مسائل مربوط به تدریس، و تعامل با سازمان برنامه و بودجه از مهم‌ترین مطالبات آموزش‌وپرورش است.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله حق‌التدریس، تبدیل وضعیت و نیرو‌های خدماتی، نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع و عملیاتی وجود دارد.

تأکید بر حل فوری مسائل فرهنگیان و جلوگیری از انباشت مطالبات

رئیس کمیسیون آموزش با بیان این‌که آموزش‌وپرورش باید در اولویت سیاست‌های مالی کشور قرار گیرد، گفت: انتظار داریم بخشی از مشکلات معلمان، بازنشستگان و نیرو‌های خدماتی در همین جلسات به نتیجه عملی برسد تا از تکرار مشکلات در شهرستان‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: مجلس و کمیسیون آموزش خود را همراه و حامی آموزش‌وپرورش می‌دانند و انتظار دارند خروجی جلسات به تصمیم‌های عملی و حل مشکلات فرهنگیان منجر شود.

اشاره به حمایت‌های مردمی و طرح‌های مرتبط با میناب

منادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی در مناطق آسیب‌دیده، گفت: حمایت‌های مردمی و مشارکت‌های مختلف در موضوع مدارس و مناطق آسیب‌دیده از جمله میناب قابل توجه بوده و باید این روند تداوم یابد.

وی تأکید کرد: موضوع مدارس و مناطق آسیب‌دیده نباید فراموش شود و باید همچنان در اولویت برنامه‌های آموزش‌وپرورش باقی بماند.