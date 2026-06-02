دادستان عمومی و انقلاب مراغه از کمک ۲۶ میلیارد تومانی خیران برای حمایت از خانوادههای زندانیان مراغه و عجب شیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،محمود نعمتی در جشن نسیم مهر گفت:انجمن حمایت از زندانیان مراغه در شهرستانهای مراغه و عجبشیر از ۴۸۰ خانواده در چهار حوزه درمان، معیشت، تحصیل و اشتغال حمایت میکند.
وی اضافه کرد: در یک سال گذشته با حمایت ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی خیران و گذشت شاکیان ۵۴ نفر از زندان آزاد و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.
دادستان عمومی و انقلاب مراغه با اشاره به ایجاد اشتغال برای ۶۰۰ نفر از زندانیان در کارگاههای داخل و خارج از زندان افزود: توسعه اشتغال پایدار در اولویت برنامههای انجمن حمایت از زندانیان مراغه است.
وی افزود: برخی واحدهای صنعتی و شهرداری مراغه به وظایف اجتماعی خود برای ایجاد اشتغال به زندانیان ضعیف عمل میکنند.
نعمتی افزود: ایجاد اشتغال برای زندانیان عامل کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و حل مشکلات زندانیان در بازگشت به جامعه و خانواده خواهد شد.
در پایان این مراسم از مددکاران، همسران نمونه و فرزندان ممتاز زندانیان و خیران شهرستان تجلیل و قدردانی شد.