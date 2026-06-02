استاندار مازندران در یادواره ۲۵ شهید جامخانه میاندورود، شهدا را حاضران همیشگی تاریخ دانست و بر ضرورت تداوم راه آنان از طریق عدالت و حل مشکلات مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در سی‌وششمین یادواره ۲۵ شهید والامقام جامخانه شهرستان میاندورود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله شهید امام خامنه‌ای (ره)، بر نقش بی‌بدیل شهدا در حفظ امنیت و سربلندی ایران اسلامی تأکید کرد.

وی در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع ایثارگران، اظهار داشت: جامخانه تنها یک نام بر نقشه نیست، بلکه روایتگر غیرت مردانی است که از جان و آسایش خود گذشتند تا ایران اسلامی خانه امن فرزندان این سرزمین باقی بماند؛ ۲۵ شهید سرافراز این منطقه با ایثار خود در تاریخ این مرز و بوم جاودانه شدند.

یونسی رستمی با تأکید بر اینکه مازندران با تقدیم بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید، سرزمین حماسه و ایثار است، افزود: آنچه ملت ایران را در سخت‌ترین دوران به پیروزی رساند، ایمان و یقین رزمندگان بود و امروز نیز کشور بیش از هر زمان دیگری به همین سرمایه‌های معنوی، یعنی امید، انسجام و اعتماد ملی برای عبور از مشکلات نیاز دارد.

استاندار مازندران در پایان با اشاره به وظیفه سنگین مسئولان در قبال آرمان‌های شهدا خاطرنشان کرد: شهدا از ما حرکت، تلاش و عمل صادقانه می‌خواهند، نه صرفاً شعار؛ لذا امروز با شهیدان پیمان می‌بندیم که با عدالت و پاکدستی، امید را در دل جوانان زنده نگه داشته و پرچم عزت ایران را با اقتدار به نسل‌های آینده بسپاریم.