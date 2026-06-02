به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدصادق قیصری اظهار داشت: ۴۸ هزار و ۲۷۸ مستمری‌بگیر از خدمات بلندمدت سازمان بهره‌مند هستند و ماهانه هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به این گروه پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بیمه بیکاری در استان گفت: هزار و ۶۹۴ نفر از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند هستند که ماهانه ۴۹۶ میلیارد ریال به آنان پرداخت می‌شود.

قیصری بیان کرد: آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از هزار و ۲۸۵ نفر در فروردین حدود ۲۸۰ میلیارد ریال، به هزار و ۶۹۴ نفر در اردیبهشت با مبلغ ۴۹۶ میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده رشد ۳۲ درصدی در این حوزه است.

وی درباره درخواست‌های بیمه بیکاری ناشی از جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: تاکنون ۴ هزار و ۸۰۰ درخواست در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ثبت شده که از این شمار، ۷۰۸ پرونده برقرار و ۵۸۹ پرونده در دست بررسی است.

قیصری گفت: بیشترین تعداد پرونده‌های برقرار شده به‌ترتیب در شعبه یک بوشهر با ۲۶۷ پرونده، شعبه دو بوشهر با ۲۲۶ پرونده و شعبه دشتستان با ۱۵۲ پرونده بوده‌است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان درباره وضعیت بازنشستگی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ نیز عنوان کرد: در مجموع ۱۱۶ پرونده در این حوزه بررسی شده‌است که ۹۴ مورد آن مربوط به بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه در مشاغل غیرتخصصی، هفت پرونده مشاغل تخصصی، ۶ پرونده مردان با ۲۵ سال سابقه و ۶۰ سال سن و ۹ پرونده مربوط به زنان با ۲۵ سال سابقه است.

وی گفت: شمار پرونده‌های بازنشستگی براساس قانون حفاظت در برابر اشعه نیز به ۱۷۶ مورد رسیده که ۲۵ پرونده آن در سال گذشته تشکیل شده‌است.

قیصری با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ تأمین اجتماعی بوشهر، یادآور شد: در این سال بیش از ۴۸ هزار مستمری‌بگیر تحت پوشش قرار داشتند که مجموع پرداختی به آنان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۰ همت) بوده‌است.

وی افزود: همچنین در سال یاد شده، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بابت بیمه بیکاری و ۲هزار میلیارد ریال بابت سایر تعهدات پرداخت شد که در مجموع کل تعهدات ایفا شده این سازمان در سال گذشته به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال رسید.