معاون صدای رسانه ملی از تدارک ویژه برنامههای متنوع نمایشی، مستند و زنده در تمامی شبکههای رادیویی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی معاونت صدا ، احمد پهلوانیان، معاون صدا با تسلیت فرارسیدن سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت قیام تاریخی ۱۵ خرداد اظهار کرد: این دو مناسبت از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران هستند و رادیو به عنوان رسانهای فراگیر، صمیمی و اثرگذار وظیفه دارد در بازخوانی و تبیین این رخدادها نقش فعال و جریانساز ایفا کند.
احمد پهلوانیان افزود: معاونت صدا امسال نیز با برنامهریزی جامع و هماهنگی میان تمامی شبکههای رادیویی، تلاش کرده است تا بستهای متنوع از برنامهها را برای این ایام تولید و پخش کند؛ برنامههایی که هم جنبه معرفتی دارند و هم به انتقال تجربه تاریخی و فرهنگی انقلاب اسلامی کمک میکنند.
وی ادامه داد: رادیو ایران با ویژهبرنامه «امام دلها»، رادیو جوان با «امام ایران»، رادیو گفتوگو با «روحالله»، رادیو اقتصاد با «خمینی خراسان»، رادیو معارف با «آرام جان»، رادیو سلامت با «جان فدا»، رادیو آوا با «روز چهاردهم»، رادیو ورزش با «ایران قهرمان»، رادیو قرآن با پخش تلاوتهایی با محوریت سیره امام خمینی (ره) و مفاهیم مرتبط با قیام ۱۵ خرداد، رادیو فرهنگ با «هفت کوچه»، رادیو نمایش با «تجلی ولایت» و رادیو پیام با ویژهبرنامه ارتحال امام، هر یک متناسب با مأموریت تخصصی خود به این مناسبت ملی و مذهبی پرداختهاند.
پهلوانیان با اشاره به رویکرد محتوایی این برنامهها گفت: تلاش شده است تا در کنار روایت زندگی، اندیشه و سیره امام خمینی (ره)، ابعاد مختلف قیام ۱۵ خرداد نیز با نگاهی تاریخی و تحلیلی مورد توجه قرار گیرد تا نسل جوان بیش از پیش با ریشههای شکلگیری انقلاب اسلامی آشنا شود.
وی افزود: در این ویژهبرنامهها، گفتوگو با کارشناسان تاریخ انقلاب، حضور راویان و شاهدان وقایع، تولید مستندهای رادیویی، پخش نمایشهای تأثیرگذار و همچنین ارتباطهای زنده با حرم مطهر امام خمینی (ره) در دستور کار قرار دارد. همچنین گزارشهای میدانی از مراسم بزرگداشت در استانهای مختلف کشور به صورت لحظهای از آنتن رادیو پخش خواهد شد.
معاون صدا تصریح کرد: یکی از ویژگیهای مهم امسال، همافزایی میان شبکهها و تولید محتوای مکمل است؛ به گونهای که هر شبکه با هویت مستقل خود، بخشی از یک روایت کلان رسانهای را شکل میدهد و در نهایت تصویری جامع از شخصیت امام راحل و تأثیرات ماندگار ایشان در تاریخ ایران ارائه میشود.
وی خاطرنشان کرد: رادیو به عنوان رسانهای که همواره در کنار مردم بوده، تلاش دارد در این ایام نه تنها اطلاعرسانی کند، بلکه به تعمیق آگاهی تاریخی و تقویت هویت ملی و دینی مخاطبان نیز کمک کند. از این رو، پرداختن به قیام ۱۵ خرداد به عنوان نقطه آغازین نهضت اسلامی، از محورهای مهم محتوایی امسال است.