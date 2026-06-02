به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه تایپه تایمز، دو خلبان تایوانی در سقوط هواپیمای نظامی کشته شدند. این حادثه در جریان ماموریت آموزشی در پایگاه هوایی گِنگشان در جنوب تایوان رخ داد.

طبق بیانیه رسمی تایوان، دو خلبان نیروی هوایی تایوان روز سه‌شنبه پس از سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی جان باختند. هواپیمای تی ۳۴ (T-۳۴) در حال انجام یک پرواز آموزشی شبیه‌سازی شده برای از کار افتادن موتور بود که در نزدیک انتهای شمالی باند فرودگاه سقوط کرد.

مقامات اعلام کردند که یک گروه ویژه برای بررسی علت این حادثه تشکیل شده است.

سرلشکر سان لی-فانگ، سخنگوی وزارت دفاع ملی تایوان، با اعلام این خبر، وقوع این سانحه را تسلیت گفت. ژنرال چنگ جونگ-فنگ، فرمانده نیروی هوایی تایوان، برای ارزیابی وضعیت به محل سقوط هواپیما سفر کرد.

ولینگتون کو، وزیر دفاع ملی، به نیروی هوایی تایوان دستور داد تا به خانواده‌های خلبانان کمک کنند و تحقیقات کاملی درباره این حادثه انجام دهند.

ویلیام لای، رئیس تایوان نیز گفت: «من از این فاجعه ناگهانی عمیقاً متاسف هستم و عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های این دو خلبان ابراز کنم.»