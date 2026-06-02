مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بخش شهداد، از پیگیری روند احیا بازار تاریخی این شهر با مشارکت مالکین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت ابراهیمیزاده با اشاره به اهمیت احیای بازار تاریخی شهداد در راستای توسعه گردشگری این شهر گفت : به منظور احیا و رونق بازار تاریخی این شهر و با هدف جذب گردشگران و اشتغالزایی در این حوزه، طی تفاهم انجامشده با مالکین حجرهها و مغازههای بازار تاریخی، پیگیری مرمت و ساماندهی بازار تاریخی شهدا در دستور انجام از طرف نمایندگی میراثفرهنگی و مالکان بخش خصوصی قرار گرفته است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی بخش شهدا افزود : در این خصوص چندین نشست و جلسه با مالکین خصوصی بازار برگزار شده و با ارائه طرح مرمت از طرف این نمایندگی به مالکان روند عقد قرارداد از طرف مالکان با پیمانکار ذیصلاح و شروع عملیات ساماندهی در دستور کار است.
وی گفت : بازار تاریخی شهدا زمانی مرکز داد و ستد مردم شهداد با اهالی استانهای همجوار و مسیر تبادل کالا از شرق به غرب ایران بوده و رونق تجاری در این بازار از پیشینه تاریخی محکمی برخوردار است.
ابراهیمزاده افزود : همراهی بنیاد برکت در اعطای تسهیلات به مالکان برای ساماندهی و بازگشت رونق اقتصادی به این بازار قابل تقدیر و قدردانی است.
بازار تاریخی شهداد مربوط به دوره پهلوی اول ، در مرکز شهر بافت تاریخی شهداد قرار دارد و مرمت و بازسازی سقف و ستونهای این بازار در مراحل مختلف توسط ادارهکل میراثفرهنگی کرمان در سنوات گذشته انجام شده است.