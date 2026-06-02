به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن قضاتلو گفت: این برنامه توسط متخصصان داخلی سازمان احصا شده است و بر حل چالش‌های دیرینه محیط‌زیستی پایتخت از جمله مدیریت شیرابه و استحصال گاز متان تمرکز دارد.

قضاتلو با تأکید بر لزوم تحول در ساختار سنتی دفع پسماند در پایتخت، اظهار داشت: موضوع مجتمع آرادکوه و رفع چالش‌های محیط‌زیستی آن نظیر بوی نامطبوع، مدیریت شیرابه و انتشار گاز متان از اولویت‌های اصلی ماست و در همین راستا، برنامه جامع و راهبردی پردازش توسط متخصصان کشورمان و بدون برون‌سپاری به مشاوران خارجی تدوین شده است.

وی ادامه داد: طبق دستور ویژه دکتر زاکانی، نگاه ما به آینده آرادکوه، تبدیل این مرکز به یک "اکو پارک" مدرن است تا به تدریج به نقطه‌ای امیدبخش برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان جنوب تهران تبدیل شود.

قضاتلو در خصوص جزئیات فنی این طرح و چالش مدیریت شیرابه‌ افزود: رفتار شیمیایی شیرابه با فاضلاب‌های شهری کاملاً متفاوت است و به همین دلیل تاکنون نمونه‌های موفق بسیار اندکی در کشور برای ساماندهی و حل این معضل داشته‌ایم. ما علاوه بر فراخوان های داخلی، همکاری‌های بین‌المللی با دفتر توسعه عمران سازمان ملل (UNDP) و چندی از شرکت‌های تخصصی ژاپنی را آغاز کرده‌ایم تا از مشاوره جهانی برای حل قطعی معضل شیرابه بهره‌مند شویم.

وی با بیان اینکه هدف ما این است که با بهره‌گیری از دانش روز دنیا، استانداردهای بهداشتی را در این منطقه به بالاترین سطح ممکن برسانیم، گفت: احداث زباله‌سوز، بخش بزرگی از مشکلات مربوط به تولید انرژی، مدیریت شیرابه و گاز متان را به طور همزمان حل می‌کند. هرچند تحولات اخیر و جنگ‌ رمضان اندکی در روند اجرای این طرح‌ها وقفه ایجاد کرد، اما با جدیت پیگیر هستیم تا طبق برنامه زمان‌بندی ۲ تا ۱۰ ساله که در سند راهبردی دیده شده، پروژه‌های زباله‌سوز و شهرک بازیافت را به ثمر برسانیم و خروجی ملموسی را برای مردم شریف تهران رقم بزنیم.