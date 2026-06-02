‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور مدیر و اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش نواحی یک و دو ارومیه، جمعی از مسئولان، فرماندهان و فرهنگیان جشن عید سعید غدیر خم و کارگاه غدیر شناسی در سالن امام علی (ع) آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه برگزار شد.

لاهوتی سخنران مراسم با تشریح ابعاد مختلف واقعه غدیر خم، به تبیین جایگاه ولایت و اهمیت ترویج فرهنگ غدیر در جامعه اسلامی پرداخت و بر نقش نظام تعلیم و تربیت در انتقال این مفاهیم ارزشمند به نسل آینده تأکید کرد.

همچنین در این برنامه که بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری همراه بود از خانواده‌های معظم شهدا به پاس ایثار، فداکاری و صبوری آنان تجلیل به عمل آمد.

حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ادامه راه شهیدان در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

این کارگاه با هدف تعمیق معرفت دینی، تبیین فرهنگ ولایت و پاسداشت مقام شامخ شهدا برگزار شد.