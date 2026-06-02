به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، پویش کشوری سنجش ملی سلامت روان با عنوان «رصد روان» از یکم تا سی و یکم خرداد ماه همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان در حال اجرا است./
این طرح ملی که به همت معاونت سلامت اجتماعی بهزیستی و دفتر امور مشاوره و روانشناختی کلید خورده است، خدمتی نوین برای عموم شهروندان است تا با ارزیابی سریع و دقیق، از وضعیت سلامت روان خود آگاه شده و در صورت نیاز، از مداخلات روانشناختی زودهنگام بهرهمند شوند.
شناسایی بهموقع چالشهای روانی و اجتماعی و ارائه خدمات مشاوره فوری برای کاهش آثار بحرانها، از اهداف اصلی این پویش خدماتمحور است.
از کلیه هماستانیهای دعوت شده است برای پایش سلامت روان خود و مشارکت در این طرح ملی، از طریق پیوند https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen وارد سامانه شده و پاسخهای خود را ثبت کنند.