به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایتمدار و بصیر شهرستان خوی، در تجمعی پرشور و حماسی، حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت اعلام کرده و با رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کردند.
در این اجتماع شبانه، اقشار مختلف مردم اعم از پیر و جوان، زن و مرد، با حضور خودجوش و انقلابی، صحنههایی از عشق به ولایت و ایستادگی در برابر استکبار را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «هیهات منا الذله»، ضمن محکومیت جنایات دشمنان، بر ضرورت انتقام و خونخواهی رهبر شهید و شهدای اخیر تاکید کردند. حضور پررنگ جوانان و نوجوانان خویی در این تجمع، جلوهای از استمرار روحیه جهادی در نسلهای جدید انقلاب بود.
حاضران در این اجتماع با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران ودستنوشتههایی، پشتیبانی کامل خود را از اقتدار موشکی و دفاعی کشور و اقدامات تنبیهی نیروهای مسلح علیه متجاوزان ابراز داشتند.