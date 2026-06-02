وزارت امور خارجه الجزایر با محکوم کردن تداوم نفوذ نظامیان رژیم اشغالگر به خاک لبنان و حملات علیه غیرنظامیان خواستار اقدام شورای امنیت شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه النشره، وزارت امور خارجه الجزایر با انتشار بیانیه‌ای، ادامه پیشروی نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل در داخل خاک لبنان و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌ها را به شدت محکوم کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد: این اقدام تجاوزی آشکار به حاکمیت کشور برادر لبنان و نقض فاحش قوانین حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه الجزایر همچنین از جامعه بین‌المللی خواست مسئولیت‌های خود را در قبال این تجاوز علیه یک کشور دارای حاکمیت و عضو سازمان ملل متحد بر عهده بگیرد و اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل را که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند، مهار کند.

در این بیانیه تأکید شده است که جامعه جهانی باید اسرائیل را به پایبندی به منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت مرتبط با پایان جنگ در لبنان، از جمله قطعنامه ۱۷۰۱ که خواستار آتش‌بس است، وادار کند.