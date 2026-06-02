در راستای هوشمندسازی و پیشگیری از جرائم، دوربین‌های پایش عرصه‌های منابع طبیعی «تصویری ۲۴ ساعته» در همدان نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان همدان گفت: این سیستم با دوربین ۳۶۰ درجه، برد ۵۰ کیلومتر و قدرت زوم و کیفیت تصویر بسیار خوب، عرصه‌های طبیعی سه شهرستان اسدآباد، تویسرکان و بهار را پایش می‌کند.

سرهنگ مهدی نوری افزود: تخلفاتی همچون ایجاد آتش، بوته کنی، ایجاد شخم و شیار، قطع درختان و اختلافات عرصه‌ای بین روستاییان و عشایر از دید این سیستم مخفی نمی‌ماند.

او تاکید کرد: این تصاویر قابل استناد و ارجاع به منابع قضایی است تا با متخلفان برخورد قانونی شود.

اسفندیار خزایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز گفت: درصدد ارتقاء سیستم و گسترش آن هستیم.