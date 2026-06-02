ملیپوش تیم ملی تکواندو بانوان ایران، امروز تحت عمل جراحی رباط صلیبی زانو قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مبینا نعمتزاده، عضو تیم ملی تکواندوی بانوان کشورمان و دارنده نشان برنز المپیک و طلای امیدهای جهان، به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه رباط صلیبی زانو، امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت.
نعمتزاده پس از طی مراحل اولیه درمان و دوران نقاهت، برنامههای توانبخشی و بازگشت به میادین را زیر نظر کادر پزشکی و فنی تیم ملی آغاز خواهد کرد.
با این اوصاف، نعمتزاده بازیهای آسیایی ناگویا را از دست داد و چند ماه دور از میادین خواهد بود.