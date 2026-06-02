رامین کنین با کسب ۱۶ رای اکثریت آرای اعضای مجمع هیئت بدمینتون ریاست این هیئت را بر عهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان در این مجمع با اشاره به جایگاه بدمینتون در استان اظهار داشت: این هیئت در گذشته جایگاه مهمی در بعد قهرمانپروری در کشور داشته است که باید تلاش شود دوباره این مسیر احیا شود.
موسی کشتکار با تأکید بر حمایت این ادارهکل از این رشته ورزشی بیان کرد: بدمینتون از جمله رشتههای مورد توجه در برنامههای توسعهای ورزش استان است و تمام توان خود را برای ارتقای سطح کیفی این ورزش به کار خواهیم گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رئیس منتخب هیئت بدمینتون استان تأکید کرد: برنامههای ارائه شده از سوی رئیس هیئت در بازه شش ماهه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و یکی از اولویتهای مهم برای توسعه این رشته جذب حامیان مالی و تقویت پشتوانه اقتصادی فعالیتهای هیئت است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فعال نمودن هیئتهای شهرستانی، برگزاری کلاسهای آموزشی داوری و مربیگری و استفاده از ظرفیتهای آموزش و پرورش برای استعدادیابی را امری ضروری برای توسعه این رشته عنوان کرد.