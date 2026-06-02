شبکه نمایش سیما روز سه‌شنبه، ۱۲ خردادماه، با ترکیبی از آثار نوستالژیک سینمای ایران و فیلم‌های روز جهان، میزبان علاقه‌مندان به هنر هفتم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «شاخه‌های بید» به نویسندگی و کارگردانی امرالله احمدجو، ساعت ۲۱:۰۰ روی آنتن می‌رود.

این اثر که در سال ۱۳۶۷ ساخته شده، روایتی تاریخی از زندگی «خالومراد»، رعیتی باتجربه است که به دلیل طمع‌ورزی خان روستا، مجبور به مهاجرت همراه با چهار پسرش می‌شود.

این فیلم که به بررسی تلاش‌های یک خانواده برای استقلال و ایستادگی در برابر ظلم می‌پردازد، میزبان جمعی از ستارگان ماندگار سینمای ایران از جمله زنده‌یاد جمشید مشایخی، رضا کرم‌رضایی، هادی اسلامی و محمود پاک‌نیت است.

در ادامه برنامه‌های این شبکه، فیلم سینمایی «سقوط» (محصول فرانسه) ساعت ۲۳:۰۰ پخش خواهد شد.

این فیلم به کارگردانی لویی لتریر و با بازی «عمر سی» و «لوران لافیت»، داستان دو افسر پلیس با روحیات و سبک کاری کاملاً متفاوت را روایت می‌کند که در جریان یک پرونده جنایی پیچیده مجبور به همکاری با یکدیگر می‌شوند.