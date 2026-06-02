به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ستار نظری گفت: ادارات موظف‌اند در ساعات کاری ۲۵ درصد و پس از پایان ساعات اداری نیز ۶۰ درصد نسبت به حداکثر مصرف در ساعات اداری همان روز، از مصرف برق خود را کاهش دهند و این کاهش باید به‌ویژه از طریق خاموش کردن تجهیزات سرمایشی، روشنایی و دستگاه‌های الکترونیکی غیرضروری محقق شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ادامه داد: در حال حاضر مصرف برق ادارات به‌صورت هوشمند و لحظه‌ای از طریق کنتور‌های هوشمند پایش می‌شود و در صورت عبور مصرف از الگوی تعیین‌شده، امکان قطع از راه دور برای مشترکان پرمصرف فراهم است.

نظری با تاکید بر اینکه پایش مصرف ادارات ادامه خواهد داشت، از دستگاه‌های اجرایی خواست با اجرای دقیق مصوبه کاهش مصرف، در حفظ پایداری شبکه برق استان و عبور از اوج مصرف تابستان همکاری کنند.