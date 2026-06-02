دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر ضرورت تقویت و پاسداری از هویت ایرانی در حوزه پوشاک گفت: پوشاک ایرانی ریشه در تمدن، فرهنگ و هویت ملی ما دارد و باید برای حفظ، ترویج و توسعه آن تلاش مضاعف صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قادر آشنا در آیین اختتامیه جشنواره ملی «ایران‌دخت» ضمن قدردانی از فعالان، تولیدکنندگان و اصناف حوزه پوشاک اظهار داشت: فعالان این عرصه در دوران جنگ ۴۰ روزه، با وجود خسارت‌ها و آسیب‌های واردشده، فعالیت خود را متوقف نکردند و با روحیه‌ای مسئولانه به مسیر تولید و خدمت‌رسانی ادامه دادند.

وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی ملت ایران افزود: تمدن چند هزار ساله، هویت ریشه‌دار و سرمایه‌های فرهنگی ایران اسلامی، مهم‌ترین عوامل پایداری و مقاومت ملت ایران در برابر تهدید‌ها و فشار‌ها به شمار می‌روند. ملتی که از پشتوانه فرهنگی، تاریخی و اسطوره‌ای برخوردار است، هیچ‌گاه در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد.

آشنا با اشاره به جایگاه بزرگان فرهنگ و ادب ایران از جمله فردوسی و سعدی و همچنین تأثیر اندیشه‌های سیاسی و عرفانی شیعه برگرفته از آموزه‌های امام علی (ع) تصریح کرد: ایران اسلامی با تکیه بر این میراث عظیم فرهنگی و معنوی، جایگاهی ممتاز در جهان دارد. نهج‌البلاغه و فرهنگ عاشورا از مهم‌ترین منابع هویت‌بخش جامعه ایرانی هستند و روحیه حمایت از مظلومان را در میان ملت ایران تقویت کرده‌اند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان این‌که انقلاب اسلامی روحیه خودباوری را در جامعه نهادینه کرد، گفت: امام خمینی (ره) به ملت ایران آموخت که «نمی‌توانیم» را به «می‌توانیم» تبدیل کند. همین نگرش موجب شده است که ملت ایران در برابر دشواری‌ها و فشار‌ها با اعتماد به نفس و اراده‌ای استوار ایستادگی کند.

وی هویت ملی و انسجام اجتماعی را از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور دانست و افزود: حفظ وحدت و همدلی مردم، ضامن تداوم پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی است و باید از این سرمایه ارزشمند صیانت شود.

آشنا در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به مؤلفه‌های فرهنگی در حوزه پوشش و لباس اظهار داشت: عفت، پاکدامنی و آراستگی از عناصر مهم هویت فرهنگی جامعه ایرانی هستند و لازم است در حوزه تبیین، ترویج و عرضه این ارزش‌ها اقدامات مؤثرتری انجام شود.

وی از طراحان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت پوشاک خواست در تولید محصولات خود بیش از پیش به فرهنگ و هویت ایرانی توجه کنند و افزود: توسعه بستر‌های تولید و عرضه پوشاک ایرانی می‌تواند ضمن تقویت هویت فرهنگی، به رونق اقتصادی این صنعت نیز کمک کند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های حوزه مد و لباس خبر داد و گفت: در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مختلف، زمینه تقویت و رونق جشنواره‌های تخصصی این حوزه را فراهم کنیم تا شاهد پویایی بیشتر این صنعت و حمایت از تولیدات داخلی باشیم.

در پایان این مراسم از برگزیدگان حوزه طراحی و دوخت پوشاک ایرانی ـ اسلامی تقدیر شد.