با ادامه تاثیر تجاوز به ایران بر اقتصاد جهانی، نرخ تورم در منطقه یورو افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه ینی شفق ترکیه، قیمت حامل‌های انرژی که از جنگ ایران تاثیر گرفته است، همچنان تورم منطقه یورو را در مسیر افزایشی هدایت می‌کند. آمار رسمی که امروز منتشر شد نشان می‌دهد تورم سالانه منطقه یورو از فوریه تاکنون، بار دیگر افزایش یافته است. این چهارمین افزایش ماهانه و متوالی تورم در اروپا از زمان آغاز جنگ ایران تاکنون است.

آمار رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در منطقه یورو در ماه مه (ماه گذشته میلادی) ۳.۲ درصد بود که نسبت به نرخ تورم ۳ درصد در ماه قبل، آوریل، افزایش یافته است. این وضعیت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

طبق داده‌های سازمان آمار منطقه یورو، یورواستات، قیمت انرژی که به دلیل تنش‌های مداوم در خاورمیانه افزایش یافته است، در ماه مه در منطقه یورو نسبت به سال گذشته ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است.

پس از آغاز حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران از ۲۸ فوریه، تصمیم ایران برای بستن آبراه راهبردی تنگه هرمز و حملات به نیروگاه‌های انرژی، قیمت‌های جهانی نفت و گاز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

در منطقه یورو، نرخ تورم در بخش غیرانرژی در ماه مه ۲.۴ درصد بود.

در میان کشور‌های منطقه یورو، بالاترین نرخ تورم ماه گذشته، مربوط به بلغارستان با ۶.۳ درصد، لیتوانی با ۵.۱ درصد و یونان با ۵ درصد است. سایر کشور‌ها در منطقه یورو، نرخ افزایش‌ملایم‌تری را در زمینه نرخ تورم ثبت کرده‌اند، گرچه میانگین منطقه‌ای به دلیل هزینه‌های انرژی افزایش یافته است. این ارقام، تأثیر ناهموار شوک‌های عرضه خارجی را در اقتصاد‌های منطقه یورو نشان می‌دهد.

محدودیت‌های عرضه انرژی در خلیج فارس، هزینه‌های واردات اروپا را در سراسر منطقه یورو افزایش داده است. این روند، روند کاهشی قبلی را معکوس کرده است که قیمت‌های مصرف‌کننده را در طول سال ۲۰۲۴ تعدیل کرده بود.