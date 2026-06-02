پخش زنده
امروز: -
بنیاد ملی نخبگان از اجرای سه برنامه حمایتی ویژه برای توانمندسازی و پشتیبانی علمی دانشجویان مستعد و برتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید خدایگان قائممقام بنیاد ملی نخبگان در خصوص اجرای سه برنامه حمایتی ویژه برای دانشجویان مستعد و دانشجویان برتر گفت: این حمایتها در قالب طرحهای شهید وزوایی، پژوهشیار و آموزش یار و با هدف توانمندسازی، پشتیبانی از مسیر علمی و تقویت نقشآفرینی دانشجویان مستعد کشور اجرا میشود.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان، به تشریح اقدامات این بنیاد در حمایت از دانشجویان مستعد و برتر کشور، در قالب سه طرح «شهید وزوایی» و «پژوهشیار» و «آموزش یار» پرداخت.
وی با اشاره به اجرای طرح شهید وزوایی بهعنوان یکی از برنامههای حمایتی بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان مستعد، اظهار کرد: در قالب این طرح، حمایت مالی ۹۶ میلیارد تومانی برای پشتیبانی از دانشجویان برتر کشور اختصاص یافته است.
خدایگان افزود: طرح شهید وزوایی با هدف حمایت از دانشجویان مستعد، ارتقای انگیزه علمی، تقویت پویایی تحصیلی و فراهمسازی زمینه رشد و اثرگذاری آنان در مسیر علمی و تخصصی کشور دنبال میشود.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح پژوهشیار و آموزش یار ویژه دانشجویان برتر دوره دکتری اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف حمایت از دانشجویان برتر دوره دکتری طراحی شده و در سال ۱۴۰۴، در مجموع، حدود ۳۰ میلیارد تومان حمایت مالی در قالب طرح پژوهشیار و آموزش یار برای دانشجویان برگزیده بنیاد دوره دکتری در نظر گرفته شده است.
خدایگان با تأکید بر اینکه بنیاد ملی نخبگان حمایت از استعدادهای برتر را صرفاً در قالب پرداختهای مالی دنبال نمیکند، تصریح کرد: هدف اصلی این برنامهها، ایجاد بستری برای شکوفایی استعدادها، افزایش تمرکز دانشجویان بر فعالیتهای علمی و پژوهشی و کمک به نقشآفرینی مؤثر آنان در حل مسائل کشور است.
وی خاطرنشان کرد: بنیاد ملی نخبگان تلاش دارد با طراحی و اجرای برنامههای حمایتی متنوع، مسیر رشد دانشجویان مستعد را از دوره تحصیل تا ورود به عرصههای علمی، فناورانه و تخصصی کشور هموارتر کند.