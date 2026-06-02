

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین صبح امروز تیم فوتبال امید کشورمان از ساعت ۱۱ زیر تابش آفتاب شهر آنتالیا آغاز شد و به مدت ۱۰۰ دقیقه ادامه داشت.

در ابتدای تمرین، حسین عبدی با بازیکنان صحبت و جزئیات برنامه تمرینی را برای آنها تشریح کرد.

سرمربی تیم فوتبال امید در صحبت‌های خود بر اهمیت تشخیص صحیح محل قرارگیری بازیکنان در زمین مسابقه تأکید کرد و از شاگردانش خواست این توانایی را در جریان تمرینات تقویت کنند.

بازیکنان پس از نرم‌دوی و حرکات نرمشی و تمرینات تاکتیکی را در ۲ بخش دفاعی و هجومی دنبال کردند. نحوه ورود بازیکنان به محوطه جریمه در زمان حمله حریف در دستور کار قرار گرفت.

بخش مهمی تمرین امروز استفاده از سانتر‌ها و همچنین سازماندهی خط دفاعی و جلوگیری از حملات حریف در هنگام بازی‌سازی از میانه میدان، از مهم‌ترین محور‌های تمرین امروز بود که عبدی تأکید ویژه‌ای بر اجرای صحیح آنها داشت.

در ادامه، بازیکنان به سه تیم هشت نفره تقسیم شده و به مدت ۳۰ دقیقه در زمین کوچک فوتبال بازی کردند.

در پایان تمرین نیز اعضای تیم امید برای ریکاوری و آماده‌سازی برای تمرین عصر، به حوضچه‌های یخ رفتند.