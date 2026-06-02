به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مسیحا» اثری در قالب نامه‌نگاری و تأملات اخلاقی است که نویسنده در آن با نگاهی درون‌گرایانه به موضوعاتی همچون خودشناسی، مسئولیت فردی و ارزش‌های انسانی پرداخته است. این کتاب در ۹۲ صفحه منتشر شده و روایت آن بر پایه نامه‌های پدری به فرزندش شکل گرفته است؛ نامه‌هایی که در آنها نویسنده تلاش می‌کند از خلال تجربه‌های روزمره زندگی، مفاهیم اخلاقی و تربیتی را بازخوانی کند.

عباس لایق در مقدمه این کتاب درباره شیوه نگارش مهدی مبشری نوشته است: زبان مهدی مبشری زبان دل است. او کمتر در بند عبارت بوده است، گرچه عباراتی در جزر و مد دریاوارشان او را به بند کشیده‌اند و بلعیده‌اند.

در «مسیحا»، نویسنده از موضوعات ساده زندگی روزمره آغاز می‌کند و به مباحثی همچون شجاعت، حیا، انصاف، آزادگی و خودسازی می‌رسد. او در بخش‌هایی از کتاب، به تأثیر نوشتن در انتقال مفاهیم و نقش قلم در گفت‌وگوی درونی انسان نیز پرداخته است.

طراحی جلد این اثر را فرزانه حیدری بر عهده داشته است. «مسیحا» تاکنون سه نوبت از سوی نشر نیستان هنر منتشر شده و اکنون چاپ سوم آن در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.