استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی از تجارب سال‌های گذشته و تشریح زیرساخت‌های جدید، از اتمام پروژه سایبان‌های مرز‌های شلمچه و چذابه تا پایان تیرماه خبر داد و بر استقرار هماهنگ‌کننده ثابت برای مدیریت یکپارچه امور مرزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست ستاد استانی اربعین حسینی گفت: اربعین امسال بعد از مقاومت کم‌نظیری که از ناحیه ملت بزرگ ایران صورت گرفته، جنس و ماهیت متفاوتی دارد و باید تلاش کنیم اربعین امسال رنگ و بویی حماسی‌تر و پرشورتر داشته باشد.

وی افزود: همان حس و حال انسجام، ایستادگی، مقاومت، روحیه استکبارستیزی و ولایت‌مداری که در مردم ایجاد شده، باید در طول مسیر رفت، اقامت در منزلگاه‌ها و بازگشت زائران اباعبدالله الحسین (ع) ادامه داشته باشد.

استاندار خوزستان خدمت به زائر حسینی را یک فضیلت بزرگ و نگاه به آن را نیازمند افقی بالاتر دانست و تصریح کرد: این خدمت‌رسانی یک امر الهی، قدسی و برخوردار از معرفت و معنویت ویژه است.

موالی‌زاده بیان کرد: مبانی معرفتی، اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی و تربیتی اربعین نباید در حاشیه قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌ها در طول سال به جای تمرکز صرف بر روز‌های پایانی تأکید کرد و گفت: اربعین نباید به هفته‌ها و ماه‌های آخر موکول شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در طول سال برای ارائه خدمات بهتر در حوزه‌های آب، یخ، نان، پارکینگ، حمل و نقل و امنیت پای کار باشند.

استاندار خوزستان با اشاره به تجربه موفق سال گذشته استان در زمینه پذیرایی از زائران اربعین اظهار داشت: خوشبختانه سال گذشته با همت مردم و مدیریت خوب، آزمون سختی را در خوزستان با موفقیت پشت سر گذاشتیم و امسال نیز باید تلاش کنیم همین موفقیت و اعتبار را تکرار کنیم.

موالی‌زاده در ادامه از برنامه‌ریزی برای تکمیل زیرساخت‌های مرزی خبر داد و گفت: مسائل مربوط به پارکینگ‌ها تا هفته آینده نهایی می‌شود. همچنین عملیات اجرایی سایبان‌ها هم در مرز شلمچه و هم در مرز چذابه تا پایان تیرماه به اتمام خواهد رسید.

استاندار خوزستان از اجرای طرح جدید مدیریت یکپارچه در مرز‌های استان خبر داد و تصریح کرد: به دنبال استقرار یک نفر به عنوان هماهنگ‌کننده ثابت برای کل امورات مرز شلمچه هستیم؛ فردی که به محیط و شرایط آشنا باشد و همه دستگاه‌ها برای هماهنگی به او مراجعه کنند.

موالی‌زاده با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی منسجم از اربعین سال گذشته خاطرنشان کرد: مشکلات، مسائل، کمبود‌ها و ناهماهنگی‌های دوره قبل را باید احصا کنیم. ما امروز با یک تجربه زیسته عظیم در برگزاری اربعین روبه‌رو هستیم و این مسیر برای ما تکراری و شناخته شده است، بنابراین باید با برنامه‌ریزی دقیق، دین خود را به زائران حسینی و سیدالشهدا ادا کنیم.