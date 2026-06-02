شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، به‌صورت مستقل در نمایشگاه تخصصی بین‌المللی ساختمان کنیا شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی ساختمان کنیا (Build Expo Africa ۲۰۲۶) از ۱۷ تا ۱۹ تیر ۱۴۰۵ در شهر نایروبی (کنیا) برگزار می‌شود.

ساختمان‌های تجاری و مسکونی، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، مواد و مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات ساختمانی، فناوری‌های ساخت‌و‌ساز، محور‌های این نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی حضور در این نمایشگاه می‌توانند با شماره تلفن‌های ۰۹۰۲۷۴۸۴۹۲۰ و ۰۲۱۸۸۵۴۰۲۵۲ (پارس رستاک) تماس بگیرند.

یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار داخلی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حضور دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی به صورت حضور مستقل یا برپایی پاویون و همچنین، حمایت از اعزام هیات‎‌های تجاری و فناوری ایرانی (شرکت‌های دانش‌بنیان) و پذیرش هیات‌های تجاری و فناوری خارجی است.