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مدیر اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره اختصاص زمین برای طرح جوانی جمعیت گفت: با وجود اختصاص مساحت قابل توجه زمین توسط منابع طبیعی استان، اما این میزان، تامین کننده همه نیازهای استان نیست و به همین دلیل، به سراغ اراضی کشاورزی مناسب رفتهایم.
امید طهماسبی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: برای تامین اراضی مناسب به منظور ساخت مسکن طرح جوانی جمعیت، دولت به دو روش اقدام میکند؛ نخست تعیین محدوده طرح هادی روستاها برای تامین زمین و مسکن روستایی و دیگری طرح الحاق اراضی به محدوده شهرها با هدف تامین مسکن خانوادههای شهری.
وی ادامه داد: این اراضی به دو دسته تقسیم میشود؛ نخست اراضی کشاورزی درجه سه به بالا که با مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان و از طریق کمسیون تبصره یک ماده یک، مجوز تغییر کاربری برای آنها دریافت و به شهر یا روستا الحاق میشود و دیگری اراضی ملی و دولتی که متولی آن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.
مدیر اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: سال گذشته تغییر کاربری ۶۴۹ هکتار از اراضی انجام شد که نتیجه آن تامین زمین برای ۱۱ هزار خانواده روستایی و شهری بوده است.
وی خاطر نشان کرد: با وجود محدودیت در اراضی کشاورزی پیرامون شهرها، در سال جاری دستگاههای نظارتی و متولی، اراضی مناسبی را برای امر مسکن در شهرها و روستاها اختصاص دادهاند.
طهماسبی افزود: با وجود اختصاص مساحت قابل توجه زمین توسط اداره کل منابع طبیعی استان، اما این میزان مساحت، تامین کننده همه نیازهای استان و شهرستانها نیست و به همین دلیل، به سراغ اراضی کشاورزی مناسب برای احداث مسکن رفتهایم.
وی ابراز امیدواری کرد در سال جاری شاهد اتفاقات خوبی برای تامین مسکن در جوامع روستایی و شهری باشیم.