مدیر منطقه عملیاتی خارک گفت: با اجرای طرح کنترل از راه دور چاههای مجتمع نفت و گاز دریایی فروزان و تکمیل آن امسال، ضمن ارتقای ایمنی کارکنان و تجهیزات، امکان کنترل و بستن چاههای سکوهای اقماری در شرایط اضطراری بدون نیاز به حضور عملیاتی در محل فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا متعالی با اعلام موفقیت طرح کنترل از راه دور شماری از چاههای مجتمع نفت و گاز دریایی فروزان بیان کرد: این طرح با هدف مدیریت عملکرد چاههای نفت سکوهای اقماری در شرایط اضطراری و با همکاری کارشناسان واحدهای مختلف منطقه عملیاتی خارک اجرا شده است.
وی با اشاره به ساختار برخی سکوهای اقماری مجتمع فروزان افزود: به دلیل نبود کنترلپانلهای هیدرولیکی و تجهیزات برق در برخی چاهها، همکاران عملیاتی ناچار بودند در شرایط اضطراری و در صورت مساعدبودن وضع دریا، با حضور در سکوها برای بستن چاهها اقدام کنند که این موضوع با مخاطراتی همراه بود.
مدیر منطقه عملیاتی خارک بیان کرد: اواخر سال ۱۴۰۲ اجرای پروژه کنترل از راه دور چاهها با بهرهگیری از تجهیزات مخابراتی، سامانه تأمین برق خورشیدی، باتری پشتیبان و تجهیزات مورد نیاز برای تخلیه روغن مسیرهای SSSV و SSV مطرح شده و پس از انجام بررسیهای فنی و اقتصادی و برگزاری نشستهای کارشناسی، اجرای آزمایشی آن در قالب یک نقشه راه مشترک تصویب شد.
متعالی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تجهیزات مورد نیاز نمونه اولیه ازسوی واحد تدارکات و امور کالای منطقه تأمین شد و با مشارکت گروههای ابزار دقیق، مکانیک، خدمات فنی چاهها و دیگر واحدهای مرتبط مجتمع فروزان، عملیات نصب و راهاندازی این سامانه با موفقیت انجام شد.
وی بیان کرد: پس از ارزیابی میدانی و بازنگریهای فنی در سال ۱۴۰۴، خرید تجهیزات مورد نیاز برای همه سکوهای چاه اقماری در دستور کار قرار گرفت و پس از دریافت کالا، ساخت شاسیها و همبندی پانلها ازسوی کارکنان مجتمع دریایی فروزان انجام شد.
مدیر منطقه عملیاتی خارک گفت: تاکنون تعدادی از سکوهای اقماری و چاههای فعال به این سامانه مجهز شدهاند و عملیات تجهیز سایر سکوها نیز در حال انجام است.
متعالی تأکید کرد: با تکمیل این پروژه در سال جاری و اجرای برنامههای پشتیبان واحد فناوری و ارتباطات، امکان کنترل از راه دور همه چاههای سکوهای اقماری فراهم میشود؛ اقدامی که افزون بر ارتقای ایمنی کارکنان و تجهیزات، سرعت واکنش در شرایط اضطراری را افزایش خواهد داد و با حداقل هزینه عملیاتی محقق میشود.