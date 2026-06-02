فلوشیپ سرطان‌های دستگاه ادراری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، سرطان پروستات را یکی از شایع‌ترین سرطان‌های اختصاصی مردان عنوان کرد و گفت: میزان شیوع این بیماری در کشور‌های مختلف متفاوت است و ایران از نظر میزان بروز، در طیف متوسط جهانی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محسن سرکاریان بیان کرد : بالاترین میزان شیوع این بیماری در آمریکا، به‌ویژه در میان آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و کمترین میزان آن در ژاپن مشاهده می‌شود و ایران در حد میانی این طیف قرار گرفته است.

دکتر سرکاریان با اشاره به روند رشد این بیماری در سال‌های اخیر اظهار داشت: سرطان پروستات در بسیاری از موارد، به‌ویژه در فرم‌های کم‌تهاجم، سیر آهسته‌ای دارد و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به مراحل پیشرفته و خطرناک برسد. با این حال، در صورت پیشرفت بیماری، عوارضی مانند اختلال در عملکرد طبیعی زندگی، آسیب به کلیه‌ها، درد‌های استخوانی و در نهایت افزایش خطر مرگ‌ومیر را به همراه خواهد داشت. سرطان پروستات و سرطان مثانه در حال حاضر از جمله شایع‌ترین سرطان‌های مردان ایرانی محسوب می‌شوند.

فلوشیپ سرطان‌های دستگاه ادراری افزایش آمار ابتلا به سرطان پروستات را ناشی از دو عامل مهم دانست و افزود: پیشرفت ابزار‌های تشخیصی و امکان شناسایی دقیق‌تر بیماری نسبت به دهه‌های گذشته و تغییر سبک زندگی مردم به سمت کم‌تحرکی، مصرف غذا‌های پرچرب و فست‌فود‌ها از جمله این عوامل هستند.

وی تأکید کرد: نوع تغذیه نقش مهمی در بروز این سرطان دارد و در کشور‌هایی مانند ژاپن که مصرف غذا‌های دریایی، به‌ویژه غذا‌های دریایی خام، بیشتر است، شیوع سرطان پروستات کمتر دیده می‌شود.

این متخصص اروآنکولوژی با بیان اینکه متوسط سن ابتلا به سرطان پروستات در جهان حدود ۶۶ سال است، تصریح کرد: این بیماری عمدتاً در سنین سالمندی بروز پیدا می‌کند، اما غربالگری باید زودتر آغاز شود. در افراد عادی انجام بررسی‌های غربالگری از ۵۰ تا ۵۵ سالگی توصیه می‌شود و در افرادی که سابقه خانوادگی سرطان پروستات یا سرطان سینه دارند، این بررسی‌ها باید از ۴۰ تا ۴۵ سالگی آغاز شود تا بیماری در مراحل اولیه شناسایی و درمان شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره علائم بیماری نیز توضیح داد: سرطان پروستات در مراحل اولیه معمولاً بدون علامت است و اغلب از طریق معاینه، آزمایش خون و بررسی‌های غربالگری تشخیص داده می‌شود. با پیشرفت بیماری، به‌ویژه در صورت درگیری استخوان‌ها، علائمی مانند درد در ناحیه کمر و لگن می‌تواند از نشانه‌های مهم باشد.

دکتر سرکاریان تأکید کرد: بسیاری از علائم ادراری در مردان الزاماً نشانه سرطان نیست و بیشتر به بزرگی خوش‌خیم پروستات مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: تکرر ادرار، احساس تخلیه ناقص مثانه، کاهش فشار ادرار، بیدار شدن مکرر در شب برای دفع ادرار و سوزش ادرار از جمله علائم شایع بزرگی خوش‌خیم پروستات هستند. با این حال، اگر این وضعیت به طور مداوم، تکرارشونده یا همراه با تب، درد و تشدید علائم باشد، باید جدی گرفته شده و فرد برای بررسی تخصصی مراجعه کند.

فلوشیپ سرطان‌های دستگاه ادراری درباره روش‌های تشخیص سرطان پروستات گفت: معاینه پروستات از طریق مقعد، آزمایش PSA، سونوگرافی، MRI، اسکن‌های هسته‌ای و در نهایت نمونه‌برداری یا بیوپسی پروستات از مهم‌ترین روش‌های تشخیص این بیماری هستند و هر زمان در مراحل اولیه بررسی‌ها احتمال وجود سرطان مطرح شود، نمونه‌برداری انجام می‌شود تا تشخیص قطعی و درمان سریع‌تر صورت گیرد.

دکتر سرکاریان نقش ژنتیک، عوامل محیطی و سبک زندگی را در بروز سرطان پروستات بسیار مهم دانست و افزود: مصرف غذا‌های چرب، چربی‌های اشباع، فست‌فودها، چاقی و کم‌تحرکی می‌تواند زمینه بروز بیماری را افزایش دهد، به‌ویژه در افرادی که زمینه ژنتیکی ابتلا را دارند. در مقابل، ترک سیگار، فعالیت بدنی منظم، کاهش مصرف چربی‌های اشباع و استفاده بیشتر از غذا‌های دریایی می‌تواند در پیشگیری از سرطان پروستات مؤثر باشد.

وی درباره نگرانی مردان از عوارض درمان سرطان پروستات نیز گفت: بی‌اختیاری ادرار، اختلالات جنسی و تنگی مجرا از جمله عوارض احتمالی درمان هستند، اما هرچه بیماری در مراحل اولیه‌تر و در پروستات کوچک‌تر درمان شود، احتمال بروز این عوارض کمتر خواهد بود. بسیاری از این عوارض قابل درمان هستند و با مراقبت‌های پس از عمل، فیزیوتراپی، دارو درمانی و در برخی موارد استفاده از تجهیزات کمکی و پروتز، می‌توان کیفیت زندگی بیماران را حفظ کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان، با توصیه به مردان بالای ۴۰ و ۵۰ سال اظهار داشت: بسیاری از آقایان نسبت به سلامت خود بی‌توجه هستند و علائم اولیه بیماری‌ها را جدی نمی‌گیرند، در حالی که تشخیص زودهنگام می‌تواند از بروز عوارض جدی بیماری‌های مختلف از جمله دیابت، بیماری‌های قلبی و سرطان پروستات جلو گیری کند. بنابراین، توصیه می‌شود مردان هرگونه تغییر در وضعیت جسمی و ادراری خود را جدی بگیرند و برای انجام بررسی‌های لازم به پزشک مراجعه کنند.