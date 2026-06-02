پرواز شماره ۵۳۲۹ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایرانایر) مسیر تهران به نجف، با بیش از ۵ ساعت تأخیر مواجه شده است؛ در حالی که مسافران از نبود اطلاعرسانی شفاف و عدم پاسخگویی مسئولان ایرلاین ملی در ترمینال فرودگاه امام خمینی بهشدت گلایه دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرواز ساعت ۸:۱۵ صبح امروز (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) ایرانایر با تأخیری بیسابقه، تا ساعت ۱۳:۱۰ نیز انجام نشد. این در حالی است که سایر شرکتهای هواپیمایی از جمله «سپهران» پروازهای خود به مقصد نجف را طبق برنامه انجام دادهاند.
مسافران حاضر در ترمینال از شرایط دشوار انتظار و عدم شفافیت در مورد علت اصلی تأخیر خبر دادند. یکی از مسافران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: «پروازهای سایر ایرلاینها انجام شده، اما ما در ترمینال هیچ پاسخگوئی برای توضیح وضعیت نداریم.»
گزارشها حاکی از آن است که تلاشها برای برقراری تماس با مدیرعامل ایرانایر جهت شفافسازی وضعیت نیز تا این لحظه بینتیجه مانده و این سکوت مسئولان، بر شدت نارضایتی و سردرگمی خانوادهها در فرودگاه افزوده است.