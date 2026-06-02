به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناظر گمرکات آذربایجان غربی با اشاره به تلاش همه حوزه‌های گمرکی برای توسعه تجارت مرزی در راستای ارتقای شاخص‌های تجاری کشور و استان گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از یک میلیون تُن کالا به ارزش ۱ میلیارد دلار از استان صادر شده که ۱۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

خالد جنگجو افزود: کالاهای صادراتی عمدتا محصولات کشاورزی،کنسانتره، مصنوعات آهنی مانند شمش و میلگرد است که به کشورهای عراق، ترکیه، چین و افغانستان صادر شده است.

وی گفت: ارزش این میزان صادرات از ابتدای سال تاکنون میلیون دلار رسیده که بیش از ۱۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد.

وی یادآور شد: آذربایجان غربی یکی از استان‌های فعال در حوزه ترانزیت داخلی و خارجی است بطوریکه از ابتدای سال تاکنون ۱۵۰ هزار تُن ترانزیت داخلی و ۷۵۰ هزار تُن ترانزیت خارجی در مرز‌های استان داشته‌ایم.

به گفته خالد جنگجو میزان واردات از محل رویه کوله بری که عمدتا کالا‌های اساسی با ۶۳ میلیون دلار است که ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.