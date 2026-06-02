به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس آگاهی رودبار در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار مرغ در سردخانه‌ای در این شهرستان، پس از بررسی و تایید صحت امر، با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

۴۰ تن مرغ قطعه بندی شده منجمد احتکار شده به ارزش ۳۰ میلیارد تومان در بازرسی از این سردخانه کشف شد.

متهم ۴۲ ساله این پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.