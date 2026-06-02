نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب با جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی سوم در گرمسار دیدار و سلام معظم له را به ایشان ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام والمسلمین سید رمضان موسوی مقدم در سفر به گرمسار با خانواده شهیدان محمد جواد بلوچی، میلاد قندالی و محمدرضا پورپناه از شهدای هوافضا سپاه پاسداران و همچنین با خانواده شهید سلمان ایزدیار از شهدای نیروی هوایی ارتش دیدار و سلام رهبر معظم انقلاب را به خانواده معظم شهدا ابلاغ کرد.