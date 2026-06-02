فرمانده انتظامی نکا از شناسایی و کشف ۷۰ تن سیمان احتکاری به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ مجتبی راست‌خدیو فرمانده انتظامی نکا گفت: با هدف مبارزه با احتکار کالا‌های اساسی و حفظ ثبات در بازار مصالح ساختمانی، ۷۰ تن سیمان احتکاری به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان کشف و توقیف شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد انبار‌های مصالح ساختمانی، محل نگهداری این محموله بزرگ را در حومه شهر نکا شناسایی کردند که بدون ثبت در سامانه و با هدف توزیع خارج از شبکه نگهداری می‌شد.

سرهنگ راست‌خدیو گفت: در بازرسی از انبار، ۷۰ تن سیمان که بنا بر نظر کارشناسان ارزش ریالی آن بالغ بر ۴ میلیارد ریال برآورد شده است، کشف و برای سیر مراحل قانونی ضبط گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان نکا تأکید کرد: در این راستا پرونده قضایی برای محتکران تشکیل شده و واحد صنفی متخلف نیز با دستور مقام قضایی مهروموم شده است تا هشداری جدی برای اخلالگران امنیت اقتصادی منطقه باشد.