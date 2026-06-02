به منظور آمادگی دفاعی مردم، آموزش نظامی و کار با سلاحهای سبک و نیمه سنگین در تجمعات شبانه به مردم شهرستان رزن ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این روزها مشق دفاع به میان تجمعات مردمی آمده و ارتقاء توان رزم، در قالبی نوین و بومی دنبال میشود.
در این دورههای آموزشی که با استقبال چشمگیر قشرهای مختلف مردم مواجه شده، از نوجوانان مشتاق تا پیرمردان باتجربه و بانوان، بدون محدودیت سن و جنسیت، برای یک هدف مشترک یعنی «حفاظت از امنیت وطن» بهخط شدهاند.
فرمانده سپاه ناحیه رزن با تأکید بر اهمیت بومیسازی امنیت گفت: تسهیل در دسترسی به آموزشهای نظامی، راهبردی است که با دقت و مهارت در نقاط مختلف شهرستان در حال اجراست.
سرهنگ حسین خرمی با اشاره به گستردگی این طرح افزود: علاوه بر تجمعات شبانه که غرفههای اختصاصی برای آموزش سلاح پیشبینی شده است، کارشناسان نظامی با حضور در مساجد، حسینیهها و میعادگاههای نماز جمعه، آموزشهای لازم را در حوزه کار با سلاحهای سبک و نیمه سنگین به صورت چهرهبهچهره به عموم مردم ارائه میدهند.