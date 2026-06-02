فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از شناسایی و بازداشت دو تن از سارقان محتویات و قطعات خودرو در شهرک صنعتی پرند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ تیمور کلانتری، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رباط‌کریم اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های مکرر از محتویات و قطعات خودرو در محدوده شهر پرند، شناسایی متهمان در دستور کار ویژه ماموران کلانتری ۱۷ پرند قرار گرفت.

وی افزود: پس از شناسایی دقیق سارقان، با هماهنگی مراجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه دو تن از متهمان بازداشت شدند. این افراد در روند بازجویی‌های پلیس به ارتکاب ۱۰ فقره سرقت اعتراف کردند و مقادیری از اموال مسروقه نیز از مخفیگاه آنها کشف و ضبط شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.