معاون حل اختلاف دادگستری خوزستان گفت: اختلاف ناشی از ارث و تقسیم ماترک در شهرستان شوش که منجر به تشکیل ۱۲ پرونده قضایی شده بود، در راستای اجرای پویش به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم به سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی بیان کرد: میان تعدادی از وراث یک خانواده بر سر نحوه تقسیم ماترک، تعیین سهم‌الارث و برخی مسائل مرتبط، اختلاف ایجاد شده بود که در پی آن ۱۲ پرونده با موضوع‌های مختلف در محاکم قضایی تشکیل شد.

وی با اشاره به ارجاع این پرونده به شورای حل اختلاف شوش افزود: ادامه اختلاف در این پرونده‌ها می‌توانست موجب تشدید تنش‌های خانوادگی و افزایش کدورت میان بستگان شود، به همین دلیل ایجاد تفاهم و صلح و سازش در دستور کار قرار گرفت.

معاون حل اختلاف دادگستری خوزستان گفت: اعضا و صلح‌یاران شورای حل اختلاف شوش با رویکردی مبتنی بر ایجاد تفاهم بین ۲ طرف، پس از برگزاری نشست‌های متعدد رسیدگی، گفت‌و‌گو و میانجی‌گری، موفق شدند این پرونده را با حسن‌نیت طرفین و در راستای پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» به صلح و سازش ختم کنند و در پی آن، سایر پرونده‌های مرتبط نیز مختومه شد.

وی با بیان اینکه اختلاف‌های مربوط به ارث و مسائل خانوادگی به علت ارتباط مستقیم با بنیان خانواده و روابط خویشاوندی، نیازمند رسیدگی دقیق و باحوصله است، افزود: اهمیت کار شورای حل اختلاف در دعاوی حقوقی مرتبط با ارث، به‌ویژه در مواردی که وراث به دلیل قرابت نسبی یا سببی تمایل به حفظ روابط خود و حل‌وفصل اختلاف‌ها به‌صورت غیرقضایی دارند، نمود پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی گفت: صلح‌یاران شورای حل اختلاف با فراهم آوردن فرصت برای گفت‌و‌گو و تعامل میان ۲ طرف دعوا، نقش کلیدی در کاهش تنش‌ها و درگیری‌های حقوقی بر سر موضوعات مرتبط با ارث ایفا می‌کنند.

شوش با داشتن ۹۰ هیات صلح و بیش از یک‌هزار صلح‌یار، گام‌های جدی برای تبدیل شدن به شهر صلح و سازش برداشته است.

دستگاه قضایی استان خوزستان نیز اقدامات و پویش‌های مختلفی برای ایجاد صلح و سازش انجام داده است که این اقدامات در یک سال گذشته منجر به کاهش قابل توجه تعداد پرونده‌های قضایی ارجاع‌شده به دادگستری استان شده است.