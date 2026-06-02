پخش زنده
امروز: -
نشست توانافزایی تشکلهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی استانهای شمالی کشور با محوریت آلودگیهای دریایی و پسماندهای پلاستیکی در دانشکده منابع طبیعی نور دانشگاه تربیت مدرس آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این نشست یکروزه به همت برنامه کمکهای کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی (SGP) وابسته به برنامه توسعه ملل متحد در ایران و با همکاری دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده است.
محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، هدف از برگزاری این نشست را آشنایی تشکلهای مردمنهاد با ساختار برنامه SGP و نحوه همکاری با این مجموعه در حوزه مقابله با آلودگیهای پلاستیکی در دریاها و سواحل کشور بیان کرد.
وی اظهار امیدواری کرد؛ با ورود و مشارکت فعال تشکلهای توانمند محیط زیستی در این حوزه، گامهای مؤثری برای کاهش آلودگیهای پلاستیکی و حل چالشهای زیستمحیطی مناطق دریایی و ساحلی کشور برداشته شود.
بازگیر همچنین با تأکید بر اهمیت دریاها در تاریخ، فرهنگ و تمدن کشور گفت: اکوسیستمهای دریایی به دلیل نقش مهم و پیوند عمیق با توسعه کشور، نیازمند توجه ویژه هستند و حل بحران آلودگیهای پلاستیکی در این زیستبومها بدون مشارکت تشکلهای مردمنهاد، فعالان محیط زیست و همراهی عمومی امکانپذیر نخواهد بود.
وی بر ضرورت اجرای اقدامات مؤثر و هماهنگ برای حفاظت از محیط زیست دریایی و کاهش آثار مخرب پسماندهای پلاستیکی در سواحل و دریاهای کشور تأکید کرد.