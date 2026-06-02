به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی، به همراه حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در بازدید میدانی از انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گمرک تمرچین پیرانشهر، دستور رسیدگی فوری به وضعیت کالا‌های توقیفی را صادر کردند.

در جریان این بازدید، مشخص گردید که نزدیک به ۶۰۰ تن کالا در انبار موجود است که از جمله آنها می‌توان به ۴۱۵ تن برنج و ۲۱ تن روغن مایع اشاره کرد؛ با توجه به حساسیت کالا‌های اساسی، عتباتی دستور داد تا ظرف مدت یک هفته، تکلیف تمامی مایحتاج مردم مشخص و آنها ترخیص شوند.

وی همچنین تأکید کرد کالا‌هایی که برای سلامت جامعه مضر تشخیص داده شوند، باید در مدت زمان مذکور معدوم گردند.

رئیس‌کل دادگستری در این بازدید با بررسی دقیق پرونده کالا‌ها از حیث زمان توقیف، نهاد توقیف‌کننده و اقدامات انجام‌شده، دستورات لازم را بر اساس قوانین مربوطه صادر نمود.

در جریان این بازدید، جمعی از مسئولان از جمله نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد، فرماندار پیرانشهر، مدیران دستگاه‌های صنفی، گمرک، دامپزشکی، محیط زیست و علوم پزشکی استان حضور داشتند.