کتاب «آن شب پاییزی»، به قلم سیده خدیجه حسینی، از سوی نشر ستاره ها منتشر شده و روایتی مستند از زندگی‌نامه و تاریخ شفاهی با محوریت حماسه‌های دوران دفاع مقدس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «آن شب پاییزی»، تلاش دارد با نگاهی به مجاهدت‌های شهید سیدعلی سجادی سیرت، زندگی این شهید بزرگوار را از زبان همسر روایت کند.

شهید سیدعلی سجادی سیرت سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ از ناحیه جمجمه به شدت مجروح می‌شود و چندماه در کما می‌ماند و بار‌ها و بار‌ها مورد عمل جراحی قرار می‌گیرد؛ چند ماهی که هیچ‌کس از اعضای خانواده‌اش کوچک‌ترین اطلاعی از او نداشتند و بی‌خبر بودند از بستری شدنش در بیمارستان نمازی شیراز.

کتاب «آن شب پاییزی» به روایت بی‌بی سادات سجادی سیرت، از روز‌های پس از مجروحیت می‌گوید و چالش‌هایی که یک زن با سه بچه کوچک در این موقعیت می‌تواند داشته باشد. این اثر با نگاهی عاطفی و صمیمانه، بخشی از دغدغه‌ها، ایثار‌ها و فضای حاکم بر خانواده‌های شهدا و جانبازان را در بستری از حوادث واقعی به تصویر می‌کشد. نویسنده با استفاده از زبانی روان و تأثیرگذار، پیوندی میان گذشته و حال ایجاد می‌کند و خواننده را با واقعیت‌های تلخ و شیرینِ زندگی بازماندگان جنگ و ارادت آنها به اهل‌بیت (ع) آشنا می‌کند.

سیده خدیجه حسینی نویسنده کتاب «آن شب پاییزی»، درباره این اثر گفت: جنگ برای خیلی‌ها سال ۶۸ و برای بعضی‌ها در سال ۶۹ با آزادسازی آزادگان تمام شد، اما جنگ برای جانبازان و خانواده‌هایشان تا آخر عمر ادامه دارد. «آن شب پاییزی» به جنگی می‌پردازد که هنوز تمام نشده.

وی با بیان اینکه قسمت‌هایی بعد از جانبازی شهید سجادی سخت‌ترین بخش‌های نگارش کتاب بود، ادامه داد: یکی از تکان‌دهنده‌ترین لحظات، زمانی بود که راوی به همراه نوزاد شیرخواره‌اش راهی شیراز می‌شود تا همسرش را ببیند. در این مسیر با گرسنگی و بی‌طاقتی نوزادش مواجه است و سختی‌های بسیاری را متحمل می‌شود، اما سخت‌ترین لحظه، زمانی است که با شرایط جدید همسرش مواجه می‌شود. شوکی که به این زن وارد می‌شود، واقعاً تکان‌دهنده است.

به گفته این نویسنده؛ بسیاری از جانبازان هستند که در آسایشگاه‌ها زندگی می‌کنند، اما هنوز ما اطلاعی از چالش‌های زندگی آنان و خانواده‌هایشان نداریم. این کتاب به همه مخاطبان، به ویژه نسل جدید، کمک می‌کند که تا لحظاتی از این دشواری‌ها را شریک شویم.