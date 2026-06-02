وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نقش نهاد‌های مردمی در توسعه آموزش گفت: مجموعه‌های توانمندساز می‌توانند فراتر از ظرفیت دولت، الگو‌های جدیدی از آموزش و پرورش و دسترسی به فرصت‌های برابر را ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم افتتاح نخستین پردیس توانمندسازی کودکان کار و کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی در تهران، با اشاره به شرایط جهانی و نقش مشارکت اجتماعی گفت: در شرایطی که دنیا تلاش دارد با ایجاد ابهام، روند طبیعی زندگی را مختل کند، در عرصه حضور مردم نه‌تنها توقف و تردیدی دیده نمی‌شود، بلکه شاهد بروز فعالیت‌های خلاقانه و اثرگذار هستیم.

وی با اشاره به تجربه‌های اخیر این وزارتخانه افزود: روز گذشته در سازمان فنی و حرفه‌ای حضور داشتیم؛ جایی که گروهی از کودکان و نوجوانان در حال آماده‌سازی برای المپیاد جهانی در شانگهای هستند و برای نخستین بار، سه ماه پیش از برگزاری مسابقات، فرآیند آموزش و آمادگی آنان با حضور مربیان آغاز شده است؛ اقدامی که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است.

میدری همچنین به افتتاح یک مجموعه کارآفرینی در کرج اشاره کرد و گفت: این مجموعه که در ملکی متعلق به یکی از خیرین کشور، مرحوم فاتح، راه‌اندازی شده، ترکیبی از توانمندسازی و اتصال به بازار کار است و می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر محدودیت‌های دولت در برخی حوزه‌ها گفت: اقداماتی از این جنس که در قالب نهادهای مردمی و خیریه‌ای انجام می‌شود، فراتر از توان اجرایی دولت است. دولت بر اساس نظریه‌های پایه رفاه، وظیفه دارد حداقل‌های معیشتی و آموزشی را فراهم کند و مسیر را به سمت آموزش برابر برای همه هموار سازد.

وی افزود: ایجاد الگوهای نخبه‌پروری در ساختارهای رسمی دولت تعریف نشده، مگر آنکه بخواهیم با نوآوری‌های آموزشی، مرزهای موجود را جابه‌جا کنیم و تجربه‌های تازه‌ای برای یادگیری اجتماعی خلق کنیم.

میدری با اشاره به اهمیت چنین مراکزی گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند همانند مراکز تحقیقاتی، استانداردهای تثبیت‌شده آموزش را به چالش بکشند و نشان دهند که مدل‌های متنوعی از تعلیم و تربیت قابل اجراست. ما نیازمند کاهش فاصله میان نظریه و عمل هستیم و امیدواریم این‌گونه مراکز بتوانند در توسعه نظام آموزشی مؤثرتر برای کودکان نقش‌آفرینی کنند.