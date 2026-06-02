به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نیپون ژاپن، عملیات حذف سوخت هسته‌ای از رآکتور شماره ۲ نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن آغاز شد. این اقدام، گامی مهم در روند برچیدن مرکزی است که در اثر زلزله و سونامی ۲۰۱۱ در شمال شرقی این کشور آسیب دید و به صورت قابل توجهی تخریب شد.

تِپکو، شرکت هولدینگ برق توکیو، (TEPCO) عملیات خارج ساختن سوخت هسته‌ای را از استخر سوخت مصرف‌شده رآکتور شماره ۲ نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما آغاز کرده است. این عملیات شامل حذف مجموعه‌های سوخت ذخیره‌شده در استخر سوخت مصرف‌شده این رئاکتور است که در آن ۵۸۷ مجموعه سوخت مصرف‌شده با رادیواکتیو بالا و ۲۸ مجموعه استفاده‌نشده باقی مانده است.

این شرکت اعلام کرد که ابتدا سوخت استفاده‌ نشده را حذف می‌کند، زیرا در صورت بروز حادثه، خطر کمتری دارد. این شرکت قصد دارد تا سال مالی ۲۰۲۸، عملیات حذف تمام مجموعه‌های سوخت از رئاکتور شماره ۲ را تکمیل کند.

سطح تشعشعات در داخل ساختمان رآکتور، با گذشت بیش از ۱۵ سال پس از فاجعه فوکوشیما، همچنان بالا است.

در سونامی سال ۲۰۱۱ سوخت رآکتور ذوب شد. میزان تشعشعات در طبقه پنجم، جایی که استخر سوخت قرار دارد، تا ۵ میلی‌سیورت در ساعت می‌رسد و در نتیجه، مدت زمانی که کارگران می‌توانند در منطقه بگذرانند، محدود می‌شود. برای کاهش خطرات، یک جرثقیل برای حذف مجموعه‌های سوخت از راه دور کنترل می‌شود و مجموعه‌ها یکی یکی در یک کانتینر حمل و نقل به نام بشکه در داخل استخر قرار می‌گیرند. بشکه از استخر خارج می‌شود و سپس از سکویی که در کنار ساختمان نصب شده است، روی یک تریلر پایین آورده می‌شود.